Лукашенко выразил соболезнования Президенту Ирана в связи со взрывом на шахте

«С глубокой болью и печалью в Республике Беларусь восприняли сообщение о человеческих жертвах в результате трагического происшествия на шахте города Табас провинции Южный Хорасан, которое забрало жизни шахтеров. От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления потерпевшим», - отметил Александр Лукашенко.

21 сентября в двух блоках шахты компании Маданджу на глубине 250 метров произошел взрыв метана. Во время происшествия в шахте находилось 69 рабочих. На данный момент в результате этого инцидента погибли 31 человек, а 17 пострадавших были спасены усилиями специализированных спасательных команд. Существует вероятность увеличения числа погибших.