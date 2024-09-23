23 сент. 2024 г., 08:46
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Президент Исламской Республики Иран прибыл в Нью-Йорк

Пезешкиан: послание Ирана миру — это мир и безопасность

23 сент. 2024 г., 08:46
??????? ID: 85604471
Пезешкиан: послание Ирана миру — это мир и безопасность

Нью-Йорк, 23 сентября, ИРНА – Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан прибыл в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке во главе высокопоставленной делегации для участия в 79-й Генеральной Ассамблее ООН.

Пезешкиан был встречен в аэропорту имени Джона Кеннеди министром иностранных дел Аббасом Аракчи, заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Маджидом Тахт-Раванчи, заместителем министра иностранных дел по правовым и международным вопросам Каземом Гарибабади, послом и постоянным представителем Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани, и группой дипломатов Исламской Республики Иран в этой международной организации.

Президент Исламской Республики Иран в своих первых заявлениях по прибытии в Нью-Йорк подчеркнул, что послание Ирана миру заключается в стремлении к миру и безопасности.

По словам президента, вместо войны, кровопролития и убийств мы должны создать мир, в котором все люди смогут жить свободно и независимо от цвета кожи, расы, национальности и места проживания.

«К сожалению, мир, в котором мы живем, не таков; существуют двойные стандарты: некоторые люди хорошие, а другие — плохие. В результате возникают проблемы, которые мы наблюдаем», — заключил он.

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