Пезешкиан: послание Ирана миру — это мир и безопасность

Пезешкиан был встречен в аэропорту имени Джона Кеннеди министром иностранных дел Аббасом Аракчи, заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Маджидом Тахт-Раванчи, заместителем министра иностранных дел по правовым и международным вопросам Каземом Гарибабади, послом и постоянным представителем Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани, и группой дипломатов Исламской Республики Иран в этой международной организации.

Президент Исламской Республики Иран в своих первых заявлениях по прибытии в Нью-Йорк подчеркнул, что послание Ирана миру заключается в стремлении к миру и безопасности.

По словам президента, вместо войны, кровопролития и убийств мы должны создать мир, в котором все люди смогут жить свободно и независимо от цвета кожи, расы, национальности и места проживания.

«К сожалению, мир, в котором мы живем, не таков; существуют двойные стандарты: некоторые люди хорошие, а другие — плохие. В результате возникают проблемы, которые мы наблюдаем», — заключил он.