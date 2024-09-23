23 сент. 2024 г., 05:03
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Президент Ирана прибыл в Нью-Йорк

23 сент. 2024 г., 05:03
??????? ID: 85604388
Президент Ирана прибыл в Нью-Йорк

Тегеран, 23 сентября. ИРНА —Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН).

Пезешкиан прилетел в международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в воскресенье вечером, где его встретили иранские дипломаты, включая министра иностранных дел Аббаса Арагчи, который уже прибыл в Нью-Йорк в пятницу вечером.

Президент должен выступить с речью в ГА ООН во вторник.

Он также планирует встретиться с коллегами и политическими деятелями других стран, религиозными деятелями, а также представителями СМИ и иранскими жителями в Соединенных Штатах.

Пезешкиан вылетел в США в воскресенье утром по тегеранскому времени. Перед вылетом он выступил в международном аэропорту Мехрабад, выразив надежду, что станет голосом иранского народа на заседании ГА ООН.

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