Президент Ирана прибыл в Нью-Йорк

Пезешкиан прилетел в международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в воскресенье вечером, где его встретили иранские дипломаты, включая министра иностранных дел Аббаса Арагчи, который уже прибыл в Нью-Йорк в пятницу вечером.

Президент должен выступить с речью в ГА ООН во вторник.

Он также планирует встретиться с коллегами и политическими деятелями других стран, религиозными деятелями, а также представителями СМИ и иранскими жителями в Соединенных Штатах.

Пезешкиан вылетел в США в воскресенье утром по тегеранскому времени. Перед вылетом он выступил в международном аэропорту Мехрабад, выразив надежду, что станет голосом иранского народа на заседании ГА ООН.