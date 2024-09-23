23 сент. 2024 г., 04:50
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Аятолла Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших шахтёров в Табасе

23 сент. 2024 г., 04:50
??????? ID: 85604384
Аятолла Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших шахтёров в Табасе

Тегеран, 23 сентября. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям и близким шахтеров, погибших при взрыве на угольной шахте в Табасе в провинции Южный Хорасан.

"Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Я выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавших шахтёров и жителям региона, в результате горького и трагического события на угольной шахте в Табасе", говорится в послании Лидера.

"Призываю силы спасения отправленные на место трагедии правительством для оказания помощи сделать всё необходимое для ликвидации масштабов последствий. Необходимо также принять срочные меры в отношении пострадавших", отметил аятолла Хаменеи.

21 сентября в двух блоках шахты компании Маданджу на глубине 250 метров произошел взрыв метана. Во время происшествия в шахте находилось 69 рабочих. Погибли по меньшей мере 51 человек, а еще 17 получили ранения.

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