ХАМАС поздравлил ливанскую Хезболлу с масштабными операциями против стратегических позиций Израиля

Движение ХАМАС в своем заявлении высоко оценило стойкость и мужество бойцов ливанского исламского сопротивления в противостоянии военной машине сионистского режима.

«Мы поздравляем бойцов сопротивления с их решимостью продолжать войну в поддержку палестинской нации и ее сопротивления в секторе Газа и на Западном Берегу», говорится в заявлении ХАМАС.

Палестинское исламское движение сопротивления отметило, что беспрецедентная реакция Хезболлы на преступления врага-оккупанта доказывает провал планов сионистского режима по оккупации сектора Газа.