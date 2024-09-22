22 сент. 2024 г., 18:44
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ХАМАС поздравлил ливанскую Хезболлу с масштабными операциями против стратегических позиций Израиля

22 сент. 2024 г., 18:44
??????? ID: 85604164
ХАМАС поздравлил ливанскую Хезболлу с масштабными операциями против стратегических позиций Израиля

Тегеран, 22 сентября. ИРНА — Палестинское движение исламского сопротивления (ХАМАС) в своем заявлении поздравило Ливанское исламское сопротивление «Хезболла» с его масштабными ответом на сионистский режим и его нападением на военные и стратегические позиции этого режима.

Движение ХАМАС в своем заявлении высоко оценило стойкость и мужество бойцов ливанского исламского сопротивления в противостоянии военной машине сионистского режима.

 «Мы поздравляем бойцов сопротивления с их решимостью продолжать войну в поддержку палестинской нации и ее сопротивления в секторе Газа и на Западном Берегу», говорится в заявлении ХАМАС.

Палестинское исламское движение сопротивления отметило, что беспрецедентная реакция Хезболлы на преступления врага-оккупанта доказывает провал планов сионистского режима по оккупации сектора Газа.

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