22 сент. 2024 г., 15:09
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85603970
T T
3 Persons

В результате новых ударов Хезболлы пострадали 13 израильских военных

22 сент. 2024 г., 15:09
Новости ID: 85603970
В результате новых ударов Хезболлы пострадали 13 израильских военных

Тегеран, 22 сентября. ИРНА — СМИ сообщили, что 13 израильских военнослужащих были ранены в результате ракетных обстрелов "Хезболлы" на севере оккупированных территорий.

12-й канал телевидения сионистского режима со ссылкой на источники сообщил, что в результате сегодняшнего ракетного обстрела ливанской "Хезболлы" ранения получили 13 сионистов, один из которых находится в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, в результате этих ударов также были повреждены здания и автомобили.

Уторм в воскресенье, ливанское движение «Хезболла» сообщило о своем массированном ракетном ударе по авиабазе ВВС Израиля Рамат-Давид. Были использованы ракеты «Фади-1», с дальностью 80 км, и «Фади-2», с дальностью 105 км», заявив, что намеревалась поразить объект, принадлежащий оборонной фирме Rafael.

Ливанское движение назвало атаку ответом на массовые взрывы пейджеров на территории Ливана.

3 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .