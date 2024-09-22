В результате новых ударов Хезболлы пострадали 13 израильских военных

12-й канал телевидения сионистского режима со ссылкой на источники сообщил, что в результате сегодняшнего ракетного обстрела ливанской "Хезболлы" ранения получили 13 сионистов, один из которых находится в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, в результате этих ударов также были повреждены здания и автомобили.

Уторм в воскресенье, ливанское движение «Хезболла» сообщило о своем массированном ракетном ударе по авиабазе ВВС Израиля Рамат-Давид. Были использованы ракеты «Фади-1», с дальностью 80 км, и «Фади-2», с дальностью 105 км», заявив, что намеревалась поразить объект, принадлежащий оборонной фирме Rafael.

Ливанское движение назвало атаку ответом на массовые взрывы пейджеров на территории Ливана.