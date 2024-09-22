Тегеран, 22 сентября. ИРНА — Преступникам, подобным сионистскому режиму, которым нельзя доверить даже доступ к пейджерам, никогда нельзя позволять иметь ядерное оружие. Об этом написали на странице иранского посольства в Ливне в X.

"Израиль — существо, которое не заслуживает каких-либо технологий", говорится в заявлении иранской дипмисии. "Сионистский апартеид должен быть разоружен прямо сейчас, завтра будет слишком поздно", отметили в посольстве ИРИ.