22 сент. 2024 г., 14:40
Journalist ID: 2177
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2 Persons

Израилю никогда нельзя позволить иметь ядерное оружие

22 сент. 2024 г., 14:40
??????? ID: 85603945
Израилю никогда нельзя позволить иметь ядерное оружие

Тегеран, 22 сентября. ИРНА — Преступникам, подобным сионистскому режиму, которым нельзя доверить даже доступ к пейджерам, никогда нельзя позволять иметь ядерное оружие. Об этом написали на странице иранского посольства в Ливне в X.

"Израиль — существо, которое не заслуживает каких-либо технологий", говорится в заявлении иранской дипмисии.

"Сионистский апартеид должен быть разоружен прямо сейчас, завтра будет слишком поздно", отметили в посольстве ИРИ.

2 Persons

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