Иран предложил создать коранический парламент для поддержки мира

Об этом заявил Иманипур на 20-м Международном исламском форуме в Москве.

"Поскольку наша священная книга, Коран, является предвестником мира и дружбы, я предлагаю сформировать Коранический парламент исламских стран для поддержки мира", сказал он.

Чиновник добавил, что религиозные учения гласят, что все люди были созданы Богом и пользуются достоинством, и их права должны уважаться.

"Первым и главным шагом на пути к правам человека и миру между людьми является диалог, консультации, взаимодействие и сотрудничество для мирного сосуществования", сказал он.