22 сент. 2024 г., 13:46
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85603870
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2 Persons

Иран предложил создать коранический парламент для поддержки мира

22 сент. 2024 г., 13:46
Новости ID: 85603870
Иран предложил создать коранический парламент для поддержки мира

Тегеран, 22 сентября. ИРНА — Иран предложил создать Коранический парламент исламских стран для поддержки мира во всем мире, сообщил глава Иранской организации исламской культуры и отношений Мохаммад Мехди Иманипур.

Об этом заявил Иманипур на 20-м Международном исламском форуме в Москве.

"Поскольку наша священная книга, Коран, является предвестником мира и дружбы, я предлагаю сформировать Коранический парламент исламских стран для поддержки мира", сказал он.

Чиновник добавил, что религиозные учения гласят, что все люди были созданы Богом и пользуются достоинством, и их права должны уважаться.

"Первым и главным шагом на пути к правам человека и миру между людьми является диалог, консультации, взаимодействие и сотрудничество для мирного сосуществования", сказал он.

2 Persons

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