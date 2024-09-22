22 сент. 2024 г., 13:33
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Протестующие в Швеции призвали прекратить геноцид в секторе Газа

22 сент. 2024 г., 13:33
??????? ID: 85603837
Протестующие в Швеции призвали прекратить геноцид в секторе Газа

Тегеран, 22 сентября, ИРНА – Протестующие против преступлений израильского режима в субботу устроили акцию протеста в Стокгольме, столице Швеции, осуждая геноцид жителей Газы и убийства палестинских детей.

Грета Тунберг, шведская экологическая активистка, также приняла участие в митинге, на котором присутствовали пять тысяч человек.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями «Остановите геноцид» и «Дети в Газе убиваются».

«Каждый, кто может что-то сделать, должен поднять свой голос и предпринять любые возможные действия для остановки этого (геноцида – ред.)», - сказала журналистам Тунберг в рамках акции.

«Молчание во время геноцида означает соучастие в нем, - подчеркнула она. - Мы должны сыграть свою роль; такие страны, как Швеция, должны бойкотировать израильские компании, прекратить свои инвестиции и наложить санкции».

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