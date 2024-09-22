Протестующие в Швеции призвали прекратить геноцид в секторе Газа

Грета Тунберг, шведская экологическая активистка, также приняла участие в митинге, на котором присутствовали пять тысяч человек.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями «Остановите геноцид» и «Дети в Газе убиваются».

«Каждый, кто может что-то сделать, должен поднять свой голос и предпринять любые возможные действия для остановки этого (геноцида – ред.)», - сказала журналистам Тунберг в рамках акции.

«Молчание во время геноцида означает соучастие в нем, - подчеркнула она. - Мы должны сыграть свою роль; такие страны, как Швеция, должны бойкотировать израильские компании, прекратить свои инвестиции и наложить санкции».