Новым генеральным директором ИРНА назначен Джабери Ансари

Салехи прибыл в здание ИРНА в воскресенье, чтобы представить Джабери Ансари в качестве нового генерального директора ИРНА.

Салехи также поблагодарил Али Надери за услуги, оказанные им на посту генерального директора ИРНА за последние три года.

Джабери Ансари занимал различные должности в Министерстве иностранных дел Ирана за последние три десятилетия, в том числе должность заместителя министра по делам арабских и африканских стран.

Он является автором и переводчиком нескольких книг по вопросам внешней политики, включая последнюю публикацию под названием «Искра на груди», которая является переводом арабской книги палестинского писателя Мунира Шафика «От искры к другой искре».

Новый генеральный директор ИРНА заявил во время своей речи на церемонии инаугурации, что он будет внимательно следовать линии национального единства, установленной администрацией президента Масуда Пезешкиана.