Иран поддерживает Кубу в борьбе с американскими санкциями, заявляет министр иностранных дел

На полях 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья провели консультации по двусторонним, региональным и международным вопросам.

На этой встрече иранский дипломат выразил готовность к сотрудничеству с Кубой для расширения двусторонних отношений во всех сферах.

Аракчи осудил одностороннее и политическое решение Конгресса США о внесении Кубы в список так называемых стран-спонсоров терроризма, назвав это продолжением враждебной политики США.

«Мы, как одни из жертв американских санкций, полностью понимаем условия жизни народа Кубы и поддерживаем эту страну в борьбе против санкций США», - подчеркнул министр.

Аракчи, комментируя последние события на Ближнем Востоке, отметил, что преступления правительства Нетаньяху в Газе и Ливане проистекают из их отчаяния и поражений в Газе.