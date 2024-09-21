21 сент. 2024 г., 14:25
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Президент Ирана: ни один враг не посмеет напасть на нашу землю

21 сент. 2024 г., 14:25
??????? ID: 85602896
Президент Ирана: ни один враг не посмеет напасть на нашу землю

Тегеран, 21 сентября, ИРНА – Сегодня военная мощь и сдерживающая мощь Ирана привели к тому, что ни один враг не осмелится вторгнуться на нашу дорогую землю. Об этом заявил сегодня на торжественной церемонии парада вооруженных сил Исламской Республики Иран президент страны Масуд Пезешкиан.

По словам президента, Неделя Священной обороны напоминает о самоотверженности великих и неизвестных мучеников, которые принесли свою кровь в жертву дорогому и гордому народу страны для сохранения Исламской революции.

Как заявил глава государства, присутствие вооруженных сил всех видов — наземных, воздушных и морских — а также Корпуса стражей исламской революции и всех тех, кто пришел на защиту страны и не позволил врагу захватить ни одной пяди земли страны, служит символом единства.

«Все страны собрались и пытались помешать Ирану продолжать свою революцию, но присутствие народа, народных сил, героической армии и мощного Корпуса стражей исламской революции не дало им возможности захватить ни одной пяди иранской земли», - добавил Пезешкиан.

Президент подчеркнул, что сегодня военная мощь и сдерживающая мощь Ирана достигли такого уровня, что ни один враг даже не осмеливается подумать о том, чтобы посягнуть на землю страны.

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