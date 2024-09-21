Президент Ирана: ни один враг не посмеет напасть на нашу землю

По словам президента, Неделя Священной обороны напоминает о самоотверженности великих и неизвестных мучеников, которые принесли свою кровь в жертву дорогому и гордому народу страны для сохранения Исламской революции.

Как заявил глава государства, присутствие вооруженных сил всех видов — наземных, воздушных и морских — а также Корпуса стражей исламской революции и всех тех, кто пришел на защиту страны и не позволил врагу захватить ни одной пяди земли страны, служит символом единства.

«Все страны собрались и пытались помешать Ирану продолжать свою революцию, но присутствие народа, народных сил, героической армии и мощного Корпуса стражей исламской революции не дало им возможности захватить ни одной пяди иранской земли», - добавил Пезешкиан.

Президент подчеркнул, что сегодня военная мощь и сдерживающая мощь Ирана достигли такого уровня, что ни один враг даже не осмеливается подумать о том, чтобы посягнуть на землю страны.