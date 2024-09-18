Опубликованы новые подробности взырва пейджеров в Ливане

Источники безопасности рассказали Al Mayadeen о террористической атаке израильских оккупантов, в результате которой были взорваны пейджеры среди ливанских мирных жителей на юге, в Бейруте и в регионе Бекаа. Источники сообщили, что «Израиль» использовал международную компанию, гражданское устройство, а также контроль над кибермиром и принял решение намеренно совершить массовое убийство.

Более того, источники подчеркнули, что «в дополнение к своим беспрецедентным военным преступлениям в Газе Израиль посредством этой агрессии нарушил правила, запрещенные во всех войнах за безопасность».

Источники объяснили, что материал, используемый в сложной операции, может обойти все сканирующее оборудование, имеющееся даже в странах и аэропортах по всему миру, поскольку взрывчатое вещество не поддается обнаружению. Другими словами, взрывчатое вещество «специально разработано для этой миссии».

Вопреки первоначальным предположениям, взрывы были вызваны не батареями пейджера, а литием внутри них. Взрыв был вызван с помощью передовой технологии, которая передала сообщение, активирующее взрывчатку.

Кроме того, источники сообщили, что взрывчатка, часто закрепленная на поясе, была предназначена для нанесения максимального ущерба путем прямого воздействия на тело. Было отмечено, что пейджеры, которые были либо выключены, либо находились в зонах без покрытия, не взрывались, как и старые модели пейджеров.

При этом источники затем расширили свое объяснение, отметив, что пейджеры были «подстроены от источника через их блоки ИС (интегральные схемы)», где содержалось взрывчатое вещество.

В заключение источники безопасности подтвердили то, что Исламское сопротивление в Ливане с уверенностью через несколько часов после террористической атаки заявило, что за этой агрессией стояли израильский Моссад и военная разведка (Аман).