В результате взрыва, предположительно, пейджеров в ряде квартир, автомобилей и мотоциклов возник пожар.

Пострадавшие от взрыва устройств пейджерной связи продолжают доставлять в больницы.

По данным местных СМИ, один из взрывов был слышен в районе в южном пригороде Бейрута, где проходили похороны бойца движения "Хезболла".

По данным местных источников, взрывы пейджеров в Бейруте, Баальбеке и других городах Ливана привели к ранениям ряда граждан Ливана.

Палестинское информационное агентство Sama также сообщило, что на этот раз взрываются не пейджеры, а ноутбуки, мобильные телефоны и автомобильные радиостанции.

Информационное агентство Reuters также со ссылкой на свои источники сообщило, что сегодняшние взрывы произошли в мобильных телефонах.

Некоторые источники также сообщили, что мобильные телефоны, в том числе несколько iPhone, взорвались в магазине в городе Сайда.

В Ливане произошли новые взрывы

Тегеран, 18 сентября. ИРНА — По данным ливанских СМИ, звуки взрывов, похожие на детонацию пейджеров прогремели в разных районах Ливана, включая в южном пригороде Бейрута.

В результате взрыва, предположительно, пейджеров в ряде квартир, автомобилей и мотоциклов возник пожар.

Пострадавшие от взрыва устройств пейджерной связи продолжают доставлять в больницы.

По данным местных СМИ, один из взрывов был слышен в районе в южном пригороде Бейрута, где проходили похороны бойца движения "Хезболла".

По данным местных источников, взрывы пейджеров в Бейруте, Баальбеке и других городах Ливана привели к ранениям ряда граждан Ливана.

Палестинское информационное агентство Sama также сообщило, что на этот раз взрываются не пейджеры, а ноутбуки, мобильные телефоны и автомобильные радиостанции.

Информационное агентство Reuters также со ссылкой на свои источники сообщило, что сегодняшние взрывы произошли в мобильных телефонах.