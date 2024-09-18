18 сент. 2024 г., 16:50
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Новости ID: 85600896
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Общее состояние иранского посла в Ливане остается хорошим

18 сент. 2024 г., 16:50
Новости ID: 85600896
Общее состояние иранского посла в Ливане остается хорошим

Тегеран, 18 сентября. ИРНА — Состояние иранского посла в Ливане Моджтабы Амани, который получил ранения при взрыве пейджера, остается хорошим. Об этом сообщил советник по культуре посольства Ирана Комейл Багерзаде.

"Несколько минут назад я навестил г-на Амани, посла нашей страны в Ливане. Его общее состояние остается хорошим", написал Багерзаде на своей странице в X.

"Бригада иранских врачей, прибывших в эту страну для оказания помощи раненым ливанцам, будет оставаться с ливанским медицинским персоналом столько, сколько необходимо", добавил он.

Ранее посольство Ирана в Бейруте назвало ложью сообщения СМИ о потере зрения послом. "Информируем соотечественников и представителей средств массовой информации, что процесс лечения посла Амани проходит хорошо. Опубликованные слухи о физическом состоянии и зрении господина Амани - ложь", - говорится в заявлении дипмиссии в X.

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