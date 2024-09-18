Общее состояние иранского посла в Ливане остается хорошим

"Несколько минут назад я навестил г-на Амани, посла нашей страны в Ливане. Его общее состояние остается хорошим", написал Багерзаде на своей странице в X.

"Бригада иранских врачей, прибывших в эту страну для оказания помощи раненым ливанцам, будет оставаться с ливанским медицинским персоналом столько, сколько необходимо", добавил он.

Ранее посольство Ирана в Бейруте назвало ложью сообщения СМИ о потере зрения послом. "Информируем соотечественников и представителей средств массовой информации, что процесс лечения посла Амани проходит хорошо. Опубликованные слухи о физическом состоянии и зрении господина Амани - ложь", - говорится в заявлении дипмиссии в X.