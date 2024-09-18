Делегация из Ирана посетила Приволжский исследовательский медицинский университет

16 сентября состоялась первая официальная встреча представителей стоматологического факультета Тегеранского университета медицинских наук, являющимся одним из ведущих медицинских вузов Ирана, и представителей Приволжского исследовательского медицинского университета.

В ходе беседы стороны обсудили пути развтия сотрудничества в научно-исследовательской деятельности, а также организацию совместных курсов и программ между двумя вузами. В частности, были затронуты вопросы привлечения иранской молодежной элиты к обучению в России.

Напомним, что в 2023 году был заключен Меморандум о сотрудничестве между ПИМУ и Ширазским университетом медицинских наук. Сейчас он находится на согласовании в министерстве здравоохранения России Кроме этого, сейчас ведутся переговоры об обмене студентами в рамках Академической мобильности, о сотрудничестве в научно-исследовательской деятельности, об организации совместных курсов и программ, в том числе с использованием сетевой формы обучения и получении двойных дипломов, а также об организации визита делегации ПИМУ в Ширазский университет и об ответном визите.