СМИ: Израиль уведомил США об операции в Ливане

Walla пишет, что израильский министр обороны Йоав Галант позвонил американскому коллеге Ллойду Остину за несколько минут до подрыва пейджеров и сообщил, что Израиль собирается провести некую операцию.

Как утверждает издание, о деталях Вашингтон не был проинформирован.

По данным Walla, подрыв устройств планировалось применить в качестве «неожиданного первого удара» в случае начала полномасштабных боевых действий. Однако в последние дни появились опасения, что ливанская группировка заметит, что с пейджерами что-то не так. В связи с этим израильское руководство решило осуществить операцию.

По последним данным Минздрава Ливана, число погибших в результате взрывов пейджеров в Ливане увеличилось до 12 человек, среди жертв — двое детей, ранены 2,8 тысячи, состояние 300 из них крайне тяжелое.