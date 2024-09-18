18 сент. 2024 г., 15:24
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85600792
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Армия Израиля официально подтвердила гибель четырех военнослужащих

18 сент. 2024 г., 15:24
Новости ID: 85600792
Армия Израиля официально подтвердила гибель четырех военнослужащих

Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Армия сионистского режима признала, что четыре ее военнослужащих погибли в результате засады в районе Рафаха.

Армия сионистского режима в заявлении подтвердила, что во вторник в результате засады в районе Рафаха на юге сектора Газа погибли четыре военнослужащих, включая одного офицера.

Армия Израиля сообщила, что с гибелью этих четырех военнослужащих общее число погибших в армии с 7 октября 2023 года достигло 714 человек.

В другой части этого заявления говорится, что в результате взрыва здания на юге Газы пять военнослужащих армии Израиля, включая одного офицера, были ранены.

Два других военнослужащих израильской армии также пострадали в ходе столкновений в Рафахе.

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