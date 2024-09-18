Армия Израиля официально подтвердила гибель четырех военнослужащих

Армия сионистского режима в заявлении подтвердила, что во вторник в результате засады в районе Рафаха на юге сектора Газа погибли четыре военнослужащих, включая одного офицера.

Армия Израиля сообщила, что с гибелью этих четырех военнослужащих общее число погибших в армии с 7 октября 2023 года достигло 714 человек.

В другой части этого заявления говорится, что в результате взрыва здания на юге Газы пять военнослужащих армии Израиля, включая одного офицера, были ранены.

Два других военнослужащих израильской армии также пострадали в ходе столкновений в Рафахе.