18 сент. 2024 г., 15:02
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Рост иранской экономики за первый квартал текущего иранского года составил 4,2%

18 сент. 2024 г., 15:02
??????? ID: 85600759
Рост иранской экономики за первый квартал текущего иранского года составил 4,2%

Тегеран, 18 сентября. ИРНА — Экономический рост Ирана за первые три месяца текущего иранского календарного года (с 21 марта по 21 июня 2024 года) составил 4,2%, следует из отчета Центрального банка Ирана.

Согласно последнему отчету Центрального банка Ирана, валовой внутренний продукт страны за первые три месяца текущего иранского года с учетом и без учета нефти в постоянных ценах 2016 года достиг 3905,1 и 3480,5 тысяч миллиардов риалов соответственно, показав рост на 3,2 и 2,5 процента.

Соответственно, экономический рост по рыночной цене за первые три месяца текущего иранского года увеличился на 4,2% по сравнению с первым кварталом предыдущего года.

Рост на 3,2% (по базовой цене) в первом квартале текущего иранского года наряду с экономическим ростом на 4,5% в прошлом году свидетельствует о продолжении положительного роста экономической деятельности страны.

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