Рост иранской экономики за первый квартал текущего иранского года составил 4,2%

Согласно последнему отчету Центрального банка Ирана, валовой внутренний продукт страны за первые три месяца текущего иранского года с учетом и без учета нефти в постоянных ценах 2016 года достиг 3905,1 и 3480,5 тысяч миллиардов риалов соответственно, показав рост на 3,2 и 2,5 процента.

Соответственно, экономический рост по рыночной цене за первые три месяца текущего иранского года увеличился на 4,2% по сравнению с первым кварталом предыдущего года.

Рост на 3,2% (по базовой цене) в первом квартале текущего иранского года наряду с экономическим ростом на 4,5% в прошлом году свидетельствует о продолжении положительного роста экономической деятельности страны.