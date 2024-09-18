18 сент. 2024 г., 14:44
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Новости ID: 85600741
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Канаани: действия Израиля против Газы являются ярким проявлением неэффективности международных организаций

18 сент. 2024 г., 14:44
Новости ID: 85600741
Канаани: действия Израиля против Газы являются ярким проявлением неэффективности международных организаций

Тегеран, 18 сентября. ИРНА — Сегодня мы являемся свидетелями роста организованной нестабильности в Западной Азии и Африке и действий сионистского режима против народа Газы, что является ярким примером организованной нестабильности в мире. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани в среду.

"Сегодня мы стали свидетелями роста организованной нестабильности в Западной Азии и Африке, а действия сионистского режима против народа Газы, которые являются продолжением 80-летней оккупации Палестины, являются явным проявлением неэффективности международных организаций и является ярким примером организованной нестабильности в мире, которая помимо людских потерь оставила много разрушений", отметил он.

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана добавил, что прискорбно, что спустя год преступлений сионистского режима, которые продолжаются при поддержке Запада и США и молчании международного сообщества, многие невинные люди погибли. "В ответ на нынешнюю прискорбную ситуацию следует сказать, что справедливость является базовой структурой истинного мира, и сегодня справедливость приносится в жертву ради мира", указал он.

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