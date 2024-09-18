Канаани: действия Израиля против Газы являются ярким проявлением неэффективности международных организаций

"Сегодня мы стали свидетелями роста организованной нестабильности в Западной Азии и Африке, а действия сионистского режима против народа Газы, которые являются продолжением 80-летней оккупации Палестины, являются явным проявлением неэффективности международных организаций и является ярким примером организованной нестабильности в мире, которая помимо людских потерь оставила много разрушений", отметил он.

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана добавил, что прискорбно, что спустя год преступлений сионистского режима, которые продолжаются при поддержке Запада и США и молчании международного сообщества, многие невинные люди погибли. "В ответ на нынешнюю прискорбную ситуацию следует сказать, что справедливость является базовой структурой истинного мира, и сегодня справедливость приносится в жертву ради мира", указал он.