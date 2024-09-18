"Хезболла": Израиль понесет суровую расплату за свои преступления

По сообщению телеканала Аль-Манар, "Хезболла" сегодня утром, в среду, объявила в своем заявлении, что преступный враг понесет суровую расплату за свои преступления, совершенные во вторник в Ливане.

«Это преступление удвоит нашу решимость двигаться по пути джихада», - отмечается в документе.

«Мы продолжим нашу поддержку Газы и её Сопротивления, а также защиту Ливана, его народа и суверенитета», - отметила "Хезболла", выразив соболезнования семьям мучеников и пожелав скорейшего выздоровления раненым в результате преступления сионистского режима во вторник, совершенного через взрыв пейджеров в Ливане.