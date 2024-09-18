Иран: за преступления в Ливане Израиль должен ответить

«Всего несколько часов назад этот режим осуществил кибертеррористическую атаку, взорвав средства связи в Бейруте, что привело к гибели и ранениям тысяч людей, включая посла Исламской Республики Иран в Бейруте», - заявил Иравани во вторник по местному времени на чрезвычайном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

«Исламская Республика Иран, выражая свои искренние соболезнования семьям погибших и правительству Ливана, решительно осуждает этот подрывной и террористический акт со стороны мятежного режима Израиля, - добавил старший дипломат Ирана при ООН. - Режим Израиля должен быть привлечен к ответственности за это вторжение и ужасное преступление».

В другой части своего выступления посол Ирана отметил, что Палестина должна быть принята как полноправный член ООН. Он также подчеркнул, что незаконные действия режима Израиля должны побудить все государства-члены ООН пересмотреть членство этого режима в организации в соответствии со статьей 6 Устава.