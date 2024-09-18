18 сент. 2024 г., 13:10
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Новости ID: 85600577
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Иран: за преступления в Ливане Израиль должен ответить

18 сент. 2024 г., 13:10
Новости ID: 85600577
Иран: за преступления в Ливане Израиль должен ответить

Нью-Йорк, 18 сентября, ИРНА – Посол и постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани осудил кибертеррористическую атаку Израиля в Ливане, заявив, что режим Израиля должен ответить за это вторжение и ужасное преступление.

«Всего несколько часов назад этот режим осуществил кибертеррористическую атаку, взорвав средства связи в Бейруте, что привело к гибели и ранениям тысяч людей, включая посла Исламской Республики Иран в Бейруте», - заявил Иравани во вторник по местному времени на чрезвычайном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

«Исламская Республика Иран, выражая свои искренние соболезнования семьям погибших и правительству Ливана, решительно осуждает этот подрывной и террористический акт со стороны мятежного режима Израиля, - добавил старший дипломат Ирана при ООН. - Режим Израиля должен быть привлечен к ответственности за это вторжение и ужасное преступление».

В другой части своего выступления посол Ирана отметил, что Палестина должна быть принята как полноправный член ООН. Он также подчеркнул, что незаконные действия режима Израиля должны побудить все государства-члены ООН пересмотреть членство этого режима в организации в соответствии со статьей 6 Устава.

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