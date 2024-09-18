Группа волонтеров-медиков из Ирана прибыла в Ливан

После массовой детонации пейджеров в Ливане, Коливанд отправлился в страну для оказания помощи пострадавшим. Его сопровождают бригады 12 врачей общей практики и специалистов, а также 12 медсестер и парамедиков.

"При координации с Международным комитетом Красного Креста и Министерством здравоохранения Ливана в рамках гуманитарной помощи мы доставили в Ливан бригады спасателей и хирургов-офтальмологов, чтобы облегчить боль пострадавших в этом теракте", отметил глава иранского общества Красного Полумесяца.

В результате детонации Израилем пейджеров в Ливане погибли 11 человек, еще более 2 тыс. получили ранения.