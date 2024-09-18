18 сент. 2024 г., 12:08
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Группа волонтеров-медиков из Ирана прибыла в Ливан

18 сент. 2024 г., 12:08
??????? ID: 85600458
Группа волонтеров-медиков из Ирана прибыла в Ливан

Тегеран, 18 сентября. ИРНА — Группа волонтеров-медиков во главе президента иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейна Коливанда прибыла в Ливан после теракта в стране.

После массовой детонации пейджеров в Ливане, Коливанд отправлился в страну для оказания помощи пострадавшим.  Его сопровождают бригады 12 врачей общей практики и специалистов, а также 12 медсестер и парамедиков.
"При координации с Международным комитетом Красного Креста и Министерством здравоохранения Ливана в рамках гуманитарной помощи мы доставили в Ливан бригады спасателей и хирургов-офтальмологов, чтобы облегчить боль пострадавших в этом теракте", отметил глава иранского общества Красного Полумесяца.

В результате детонации Израилем пейджеров в Ливане погибли 11 человек, еще более 2 тыс. получили ранения.

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