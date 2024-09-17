Хезболла: Мы находимся в высшей степени готовности для защиты Ливана

Хезболла Ливана в своем заявлении написала:

После изучения всех фактов, данных и имеющейся информации о преступном нападении, которое произошло сегодня после полудня, мы считаем, что израильский враг несет полную ответственность за это преступное вторжение, которое затронуло гражданское население и привело к гибели ряда человек и большого числа раненых. Люди пострадали различными способами.

Наши погибшие и раненые являются символом нашей борьбы и самопожертвования на пути к Иерусалиму, победы нашего благородного народа в секторе Газа и на Западном берегу, а также нашей постоянной полевой поддержки, и эта позиция нашей поддержки, защиты и поддержки героического сопротивления Палестины будет источником нашей гордости и гордости в этом мире и в вечности.

Этот предательский и преступный враг несомненно понесет справедливое возмездие за это греховное вторжение, откуда ожидается и откуда не ожидается, и Господь, как мы верим, является свидетелем этого.