17 сент. 2024 г., 19:52
Новости ID: 85599820
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2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аль-Маядин: посол Ирана в Ливане ранен

17 сент. 2024 г., 19:52
Новости ID: 85599820
Аль-Маядин: посол Ирана в Ливане ранен

Тегеран, 17 сентября, ИРНА - Новостной канал Аль-Маядин сообщил о том, что посол Исламской Республики Иран в Бейруте был ранен в результате взрыва пейджерного устройства в Ливане. В то же время посольство Ирана заявило, что ранение посла поверхностное и его состояние удовлетворительное.

Канал Аль-Маядин сообщил, что Моджтаба Амани, посол Ирана в Бейруте, был ранен в результате взрыва пейджерного устройства.

Аль-Маядин заявил, что ранения Моджтабы Амани были поверхностными и что иранский посол был доставлен в больницу.

Посольство Ирана в Бейруте также подтвердило эту новость, заявив: "Моджтаба Амани, уважаемый посол Исламской Республики Иран, получил поверхностные ранения. Общее состояние посла хорошее".

Наргес Гадириян, жена Моджтабы Амани, посла Исламской Республики Иран в Бейруте, столице Ливана, в сообщении, опубликованном в его социальных сетях, написала: "Мой муж Моджтаба Амани был немного ранен в результате взрыва пейджера в Ливане, но слава Богу, его состояние хорошее, и все обошлось".

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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