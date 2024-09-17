Аль-Маядин: посол Ирана в Ливане ранен

Канал Аль-Маядин сообщил, что Моджтаба Амани, посол Ирана в Бейруте, был ранен в результате взрыва пейджерного устройства.

Аль-Маядин заявил, что ранения Моджтабы Амани были поверхностными и что иранский посол был доставлен в больницу.

Посольство Ирана в Бейруте также подтвердило эту новость, заявив: "Моджтаба Амани, уважаемый посол Исламской Республики Иран, получил поверхностные ранения. Общее состояние посла хорошее".

Наргес Гадириян, жена Моджтабы Амани, посла Исламской Республики Иран в Бейруте, столице Ливана, в сообщении, опубликованном в его социальных сетях, написала: "Мой муж Моджтаба Амани был немного ранен в результате взрыва пейджера в Ливане, но слава Богу, его состояние хорошее, и все обошлось".