Халед Машаль отвергнул предложения США и Израиля по управлению Газой

Халед Машаль, глава Палестинского исламского движения сопротивления (ХАМАС) за рубежом, в интервью газете New York Times заявил: "ХАМАС имеет верх в секторе Газа. Это движение осталось непоколебимым и поставило армию Израиля в изнуряющее положение".

Он подчеркнул, что ХАМАС не покинет сектор Газа, и руководители ХАМАС не спешат с заключением перемирия с Израилем любой ценой. Мы отвергаем предложения США и Израиля по управлению Газой без участия ХАМАС.

Халед Машаль продолжил: "Ошибочно полагать, что ХАМАС не будет в Газе или не будет влиять на ситуацию, поскольку критики ХАМАС представляют меньшинство. Огромные разрушения в Газе - это цена, которую палестинцы должны заплатить за свободу. До 7 октября Газа находилась в состоянии постепенной смерти. Мы были в большой тюрьме и хотели выбраться из этого положения".