Развитие сотрудничества Ирана и России в области ядерной безопасности

Мохаммадреза Кардан, заместитель Организации по атомной энергии Ирана и глава Центра ядерной безопасности страны, встретился и провел переговоры с Александром Трембицким, главой Федерального центра надзора за окружающей средой и промышленной и ядерной безопасностью России Ростехнадзора, на полях 68-й ежегодной Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Вене.

Эта встреча была организована для углубления и расширения взаимного сотрудничества между Центром ядерной безопасности Ирана и Федеральным центром надзора за окружающей средой и промышленной и ядерной безопасностью России с участием руководителей двух центров.

На этой встрече Мохаммадреза Кардан, глава Центра ядерной безопасности Ирана, был приглашен посетить Россию. Кроме того, предложение Ирана о создании сети регулирующих органов ядерной безопасности стран-членов БРИКС было тепло встречено российской стороной, и было решено, что это предложение будет представлено на встрече министров иностранных дел стран-членов БРИКС.