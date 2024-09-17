Лидер Ирана: двойные стандарты стран, управляющих международными спортивными вопросами, были очевидны на последних Олимпийских играх

Аятолла Хаменеи, Верховный лидер Исламской революции, в ходе встречи с членами иранских делегаций, направленных на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в Париже, поблагодарил медалистов, спортсменов, тренеров и сопровождающих иранских делегаций на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже.

Аятолла Хаменеи обратился к присутствующим: "Я очень рад, что снова получил возможность встретиться с этой группой дорогих детей этой страны. Несомненно, наши дорогие молодые спортсмены, которыми мы гордимся, являются источником чести и достоинства для Ирана".

Далее, раскрывая атмосферу, преобладающую на последних Олимпийских и Паралимпийских играх, Лидер революции подчеркнул: "Еще одно, что было очевидно в этом году на Олимпийских играх, - это двойные стандарты стран, управляющих международными спортивными вопросами; они действительно продемонстрировали, что двойные и пристрастные политики доминируют в их поведении".

Верховный лидер революции добавил: "Они исключают то или иное государство, страну, потому что там идет война; но они не исключают сионистский режим, который убил тысячи детей - за последний год убил более 41 тысячи человек. Ну, это двойные стандарты, это предвзято".

Аятолла Хаменеи подчеркнул: "Это то, о чем мы всегда говорим, некоторые расценивают это как преувеличение; это не преувеличение - они говорят, что спорт не является политическим, в то время как они проявляют максимальную политическую предвзятость в спорте и демонстрируют это".