"Ансар Аллах" отвергает предложение США и Великобритании о прекращении атак на Израиль

«США и Великобритания через посредников предложили нам признание нашего правительства в Сане в обмен на прекращение боевых действий, но мы не согласились», - отметил член политбюро йеменского движения "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити.

В последние месяцы йеменские вооруженные силы, в поддержку жителей Газы, атаковали несколько израильских судов или судов, перевозящих грузы для этого режима, которые направлялись в оккупированные территории Палестины через Красное море, Индийский океан и Баб-эль-Мандебский пролив.

Йеменские вооруженные силы заявили, что будут продолжать военные действия против израильских судов, судов, направляющихся в оккупированные территории, и судов сил коалиции, поддерживающих Израиль, в Красном море до тех пор, пока израильский режим не прекратит свои нападения на сектор Газы и убийства мирного населения.