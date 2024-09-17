17 сент. 2024 г., 12:41
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"Ансар Аллах" отвергает предложение США и Великобритании о прекращении атак на Израиль

17 сент. 2024 г., 12:41
??????? ID: 85599309
"Ансар Аллах" отвергает предложение США и Великобритании о прекращении атак на Израиль

Тегеран, 17 сентября, ИРНА – Член политбюро йеменского движения "Ансар Аллах" заявил, что движение отвергло предложение США и Великобритании о прекращении атак на них и Израиль в обмен на признание правительства Саны.

«США и Великобритания через посредников предложили нам признание нашего правительства в Сане в обмен на прекращение боевых действий, но мы не согласились», - отметил член политбюро йеменского движения "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити.

"Ансар Аллах" отвергает предложение США и Великобритании о прекращении атак на Израиль

В последние месяцы йеменские вооруженные силы, в поддержку жителей Газы, атаковали несколько израильских судов или судов, перевозящих грузы для этого режима, которые направлялись в оккупированные территории Палестины через Красное море, Индийский океан и Баб-эль-Мандебский пролив.

Йеменские вооруженные силы заявили, что будут продолжать военные действия против израильских судов, судов, направляющихся в оккупированные территории, и судов сил коалиции, поддерживающих Израиль, в Красном море до тех пор, пока израильский режим не прекратит свои нападения на сектор Газы и убийства мирного населения.

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