17 сент. 2024 г., 10:01
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Глава ОАЭИ: Иран продолжает стабильное сотрудничество с МАГАТЭ

17 сент. 2024 г., 10:01
??????? ID: 85599024
Глава ОАЭИ: Иран продолжает стабильное сотрудничество с МАГАТЭ

Тегеран, 17 сентября, ИРНА – Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами сообщил о встрече и беседах с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, подчеркнув, что взаимодействие Ирана с Агентством продолжается стабильно.

«В первый день 68-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ я провел встречу и беседы с генеральным директором Агентства г-ном Рафаэлем Гросси в Вене», - написал Эслами в понедельник вечером в сообщении, размещённом в Instagram.

«В ходе встречи с генеральным директором Агентства мы обсудили текущую ситуацию. Господину Гросси было заявлено, что мы с решимостью развиваем ядерную промышленность Ирана в соответствии с нормами МАГАТЭ, и что это находит поддержку со стороны Агентства», - добавил он.

По словам главы ОАЭИ, на встрече было выдвинуто предложение о том, чтобы Международное агентство по атомной энергии задействовало возможности и ядерный потенциал Исламской Республики Иран.

«С удовлетворением отмечаю, что встреча с генеральным директором Агентства прошла в конструктивном ключе. Уверен, что она станет важным шагом вперед», - сказал он.

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