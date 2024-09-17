Глава ОАЭИ: Иран продолжает стабильное сотрудничество с МАГАТЭ

«В первый день 68-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ я провел встречу и беседы с генеральным директором Агентства г-ном Рафаэлем Гросси в Вене», - написал Эслами в понедельник вечером в сообщении, размещённом в Instagram.

«В ходе встречи с генеральным директором Агентства мы обсудили текущую ситуацию. Господину Гросси было заявлено, что мы с решимостью развиваем ядерную промышленность Ирана в соответствии с нормами МАГАТЭ, и что это находит поддержку со стороны Агентства», - добавил он.

По словам главы ОАЭИ, на встрече было выдвинуто предложение о том, чтобы Международное агентство по атомной энергии задействовало возможности и ядерный потенциал Исламской Республики Иран.

«С удовлетворением отмечаю, что встреча с генеральным директором Агентства прошла в конструктивном ключе. Уверен, что она станет важным шагом вперед», - сказал он.