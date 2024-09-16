Пезешкиан: если мусульмане объединятся, израильтяне смогут издеваться над жителями Газы

Об этом заявил прездент Ирана Масуд Пезешкиан на первой пресс-конференции в понедельник.

- Что касается снятия санкций, у нас нет другого выбора, кроме как решить вопрос ФАТФ. Я обязательно напишу письмо Совету целесообразности, чтобы можно было еще раз обсудить вопрос ФАТФ, чтобы мы могли ее решить, и она должна быть решена.

По его словам, что касается внешних вопросов, мы стараемся улучшить наши отношения, прежде всего, с соседними странами. "Мы обязательно будем осуществлять внешнюю дипломатию на основе чести, мудрости и целесообразности", добавил он.

- У нас Большая часть связей с Китаем, Россией и соседними странами. То, что сделал Китай в связи с посредничеством между нами и Саудовской Аравией для решения проблем, является большим шагом для координации в регионе.

25-летнее совместное соглашение между Ираном и Китаем должно быть реализовано. Как президент я полон решимости, то, что написано и должно было быть реализовано, мы будем выяснять причину неисполнения, чтобы это можно было реализовать.

Конечно, мы будем стратегическим партнером с Китаем и будем его укреплять, и в следующих общении, которые у нас будут вместе, мы постараемся реализовать написанное, и сотрудничество увеличится.

- Я всегда задавался вопросом, почему мы, мусульмане, не должны относиться друг к другу так, чтобы другие смотрели на наше обращение с сожалением. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал, что все вы, мусульмане, а не верующие, — братья. Зачем нам граница? У них есть свое правительство и власть, а у нас есть свое правительство и власть, но почему бы жителям Пакистана, Афганистана, Казахстана и Ирана не сесть на поезд и не отправиться в Наджаф, Медину, Мекку и Стамбул", сказал он.

- У нас в Иране нет гиперзвуковой ракеты того типа, которую йеменская Ансарулла применила против Израиля. Путешествие человека в Йемен продлится неделя. Как ракета туда попала и они ее не увидели", указал он.

"То, что йеменцы нашли в себе силы сопротивляться — это дело не дня, недели, года или двух лет. Получить эту технологию в год войны также невозможно. Что мы находимся в гармонии и помогаем друг другу, мы протестуем против Израиля, совершающего геноцид, и у нас есть общее видение", заявил Пезешкиан.

- Мир не должен позволять группе, обладающей мощью и поддержкой держав, уничтожать невинных людей, а затем беспокоиться, что Иран дал им ракеты", указал он.

По его словам, Запад знает, что Иран вообще не может послать ракеты в Йемен. "У нас есть ракетная мощь, но мы не даем ракеты Йемену. Перед войной Йемен освоил технологию создания ракет и производил их" пояснил президент.

Он также отметил, что Тегеран намерен укрепить отношения с Саудовской Аравией, Египтом и Иорданией.

- Те, кто не хотят, чтобы мы взаимодействовали друг с другом — это мировые державы. Мы не ищем ядерного оружия, это они нам угрожают.

- Перед силой мы должны иметь силу, чтобы мы могли удержаться. Нам нужна оборонительная мощь, чтобы поддерживать безопасность нашего народа и страны, мы никогда не были инициаторами какой-либо войны, посмотрите на последние 200 лет. Мы не потеряем нашу оборонительную мощь, необходимую для защиты нашего народа, пока все не будут разоружены.

- Мы все должны объединяться, а не разделяться, давать каждому права, иметь справедливость, у нас с соседями то же самое, и мы хотим вести диалог, а не враждовать ни с одной страной.

- Наши отношения с Россией, Китаем и странами, которые помогли нашей стране во время введения жестоких санкций, были очень хорошими, и мы будем продолжать это сотрудничество с силой. Это не значит, что если мы разговариваем, заключаем мир и торгуем со всем миром, мы забываем наших друзей.

- Россия является нашим соседом и имеет с нами соответствующие экономические, социальные и стратегические отношения, и эти встречи могут сделать одобрение и видение Раиси и Министерства иностранных дел более оперативными и эффективными.

- Я уверен, что если мы будем взаимодействовать с БРИКС и странами региона, жестокие санкции, которые они на нас налагают, не будут эффективными.

- Мы не любим иметь разногласия с другими, но и не любим, когда нас кто-то принуждает.

- Мы планируем поездку в Америку и должны подготовиться к эффективному участию в этой встрече, чтобы мы могли защитить права народа нашей страны. Потому что мы ищем мира, а не войны.

- В ответ на вопрос о возможности встречи с американским президентом президент уточнил: они должны доказать свое братство, чтобы мы могли увидеть, выполнят ли они свои обязательства или нет; Потому что они закрыли нам все пути. Американцы должны показать, что они не враждебны нам; Мы не строили базы вокруг их страны и не вводили против них санкций. Скорее, мы братья американского народа.

Что касается дружественного мусульманского Египта, мы свяжемся и поговорим с официальными лицами, министрами и президентом страны как можно скорее. Мы, мусульмане, братья друг другу, это сатана начал борьбу между нами. Мы будем приветствовать общение с дружественной и братской страной Египет.

- Что касается ядерных переговоров, мы придерживаемся тех рамок, которые они хотят, а они не придерживаются своих рамок. Мы не можем действовать, а они не действуют, мы действовали согласно правовым рамкам, которые они их разорвали, мы не хотим воевать, мы не ищем Ядерного, но мы не готовы, чтобы нас принуждали. Мы не готовы смириться с тем, что Израиль будет вооружен до зубов, и когда бы мы ни заговорили, они скажут, что мы нанесем удар.

- Израиль продолжает процесс геноцида, мусульмане должны объединиться и предъявить им «ультиматум». Западные СМИ играют с мыслями людей. На первый взгляд они хотят помириться, а за кулисами вооружают Израиль!

- Мы пытаемся принести мир жителям Газы. Это война хулиганов и геноцидов, люди, которые заботятся о правах человека, легко убивают и уничтожают себя.

- Мы много раз говорили, что мы не ищем ядерного оружия, мы стремимся удовлетворить наши научные и технические потребности, мы придерживались рамок СВПД и стремимся сохранить эти рамки.

Разорвав СВПД, Запад заставил нас сделать то, чего мы не хотели. Если они не продолжат, мы тоже не продолжим. Если они выполнят письменное обязательство, мы также выполним свои обязательства.

Американцы должны уважать права нашего народа и не замышлять заговоры против нашей страны. Они не должны делать ничего, чтобы сорвать этот процесс, потому что мы не думаем ни об открытии страны, ни об экспорте революции в мир, и если они позволят нам жить в своей стране, наше поведение и жизнь и обращение может быть моделью.

- Иран и Россия обмениваются опытом и работают вместе; Они наложили на нас санкции, но Россия нам помогла. Естественно, у нас есть связи с Россией. Раньше, если была возможность обмена, я в него не вступал, но запрета на подобные вещи не было.

- Один спорный вопрос: почему Россия и Украина вместе вступили в войну? Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что с тех пор, как я пришел, мы не дали России ничего такого, что Запад хочет наложить на нас санкции.

- Мы говорим, давайте помиримся, но нас бойкотируют; В наших диалогах все наши усилия в регионе направлены на достижение мира друг с другом, и именно мир позволяет странам общаться друг с другом; Ни одна страна не развивается путем борьбы. Это не в интересах нас, региона, Европы и мира. Мы не хотим воевать или разжигать войну в регионе, но именно они это делают.

- У нас есть и будут отношения с Россией; Но наша точка зрения во всех войнах заключается в том, что каждый должен защищать свою частную жизнь; Ни одна страна не должна вторгаться на территорию другой страны; Но почему Россия это сделала, спросите у европейцев, почему НАТО хочет расширить свои границы? Они сами нарушили договор, теперь говорят России, почему вы нарушили договор?

- Мы приветствуем посреднические усилия Японии, мы приветствуем любые усилия, которые принесут мир во всем мире; Вместо того, чтобы наслаждаться возможностью жить в мире, правительства влюбились друг в друга, и это происходит из-за жадности, хотя мы можем наслаждаться миром, в котором царит мир, это все война.

- Это Запад производит атомные бомбы и технику, которая поджигает людей; Сами делают, а потом говорят, зачем ты это сделал? Так что же нам делать? позволить убить нас?