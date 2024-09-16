Верховныйл лидер: вопрос «Исламской уммы» нельзя забывать ни в коем случае

"Ни в коем случае не следует забывать о вопросе исламской уммы". об этом заявил аятолла Хаменеи на встрече с группой улемов и великих личностей из числа суннитов по случаю начала Недели единства.

"Вопрос идентичности исламской уммы является фундаментальным вопросом, выходящим за рамки национальности", сказал лидер, добавив, что и географические границы не меняют истинности и идентичности исламской уммы.

"Не обращать внимания на страдания другого мусульманина в Газе или где-либо в мире противоречит исламским учениям", сказал аятолла Хаменеи.

Лидер Исламской революции призвал суннитских улемов опираться на исламскую идентичность и исламскую умму. Лидер также указал на исторические замыслы и деятельность недоброжелателей по разжиганию религиозных разногласий в исламском мире, в частности в Иране. "Они используют интеллектуальные, пропагандистские и экономические инструменты, чтобы разделить шиитов и суннитов в нашей стране и любом другом исламском регионе. они разжигают упрямство и раздор такими действиями, как принуждение людей с обеих сторон к клевете", указал лидер.

Он назвал опору на единство ключем борьбы с этими заговорами. "Вопрос единства – это не тактика, а принцип Корана", подчеркнул Верховный лидер.

"Сегодня одним из определенных обязательств является поддержка угнетенного народа Газы и Палестины, и если кто-то не подчинится этой обязанности, он обязательно будет допрошен Богом", заключил аятлла Хаменеи.