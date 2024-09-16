16 сент. 2024 г., 14:56
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85598400
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3 Persons

Верховныйл лидер: вопрос «Исламской уммы» нельзя забывать ни в коем случае

16 сент. 2024 г., 14:56
Новости ID: 85598400
Верховныйл лидер: вопрос «Исламской уммы» нельзя забывать ни в коем случае

Тегеран, 16 сентября. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи назвал необходимым защитить драгоценную идентичность «Исламской уммы», и подчеркнул важность исламского единства и усилий недоброжелателей по его искажению.

 "Ни в коем случае не следует забывать о вопросе исламской уммы". об этом заявил аятолла Хаменеи на встрече с группой улемов и великих личностей из числа суннитов по случаю начала Недели единства.

"Вопрос идентичности исламской уммы является фундаментальным вопросом, выходящим за рамки национальности", сказал лидер, добавив, что и географические границы не меняют истинности и идентичности исламской уммы.

"Не обращать внимания на страдания другого мусульманина в Газе или где-либо в мире противоречит исламским учениям", сказал аятолла Хаменеи.

Лидер Исламской революции призвал суннитских улемов опираться на исламскую идентичность и исламскую умму. Лидер также указал на исторические замыслы и деятельность недоброжелателей по разжиганию религиозных разногласий в исламском мире, в частности в Иране. "Они используют интеллектуальные, пропагандистские и экономические инструменты, чтобы разделить шиитов и суннитов в нашей стране и любом другом исламском регионе. они разжигают упрямство и раздор такими действиями, как принуждение людей с обеих сторон к клевете", указал лидер.

Он назвал опору на единство ключем борьбы с этими заговорами. "Вопрос единства – это не тактика, а принцип Корана", подчеркнул Верховный лидер.

"Сегодня одним из определенных обязательств является поддержка угнетенного народа Газы и Палестины, и если кто-то не подчинится этой обязанности, он обязательно будет допрошен Богом", заключил аятлла Хаменеи.

3 Persons

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