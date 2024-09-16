Министр экономики Ирана призвал к реализацию МТК «Север-Юг»

Об этом заявил Хеммати в понедельник на встрече с помощником президента Российской Федерации Владимира Путина Игорем Левитиным.

Он отметил, что ожидается, что Россия серьезно поддержит мегапроект МТК Север-Юг.

"Правительство Исламской Республики поддерживает инвестиции других стран в проект", сказал он, отметив готовность Ирана содействовать участию других стран в МТК путем предоставления конкретных инвестиционных стимулов.

Он выразил надежду, что российские инвестиции в Иран, особенно в нефтяные и логистические проекты и проекты транзитной инфраструктуры, будут расширяться.

Со своей стороны, российская сторона заявила, что реализация МТК ведется по специальному распоряжению президента России.

Левитин сообщил, что его страна выделит бюджет на железную дорогу Решт-Астара.