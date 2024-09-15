15 сент. 2024 г., 21:23
Новости ID: 85597600
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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ХАМАС: Палестинцы будут управлять сектором Газа после войны

15 сент. 2024 г., 21:23
Новости ID: 85597600
ХАМАС: Палестинцы будут управлять сектором Газа после войны

Тегеран, 15 сентября, ИРНА - Старший представитель движения ХАМАС, отвечая на слухи, распространяемые западными сторонниками сионистского режима о формировании регионального и международного контингента для управления сектором Газа после войны, подчеркнул, что палестинская нация будет контролировать этот регион после окончания войны.

Французское агентство AFP со ссылкой на Усаму Хамдана, одного из старших руководителей движения Хамас, сообщило: "После окончания войны сами палестинцы должны управлять сектором Газа".

Хамдан подчеркнул, что движение ХАМАС выступает за совместное палестинское управление сектором Газа после окончания войны.

Он добавил, что на следующий день после окончания войны все должно быть полностью в руках палестинцев. «Мы отправились в Пекин представлять палестинский народ, провели переговоры и достигли соглашения о формировании национального консенсусного правительства для управления делами Палестины в Газе», - заключил он.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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