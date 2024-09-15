ХАМАС: Палестинцы будут управлять сектором Газа после войны

Французское агентство AFP со ссылкой на Усаму Хамдана, одного из старших руководителей движения Хамас, сообщило: "После окончания войны сами палестинцы должны управлять сектором Газа".

Хамдан подчеркнул, что движение ХАМАС выступает за совместное палестинское управление сектором Газа после окончания войны.

Он добавил, что на следующий день после окончания войны все должно быть полностью в руках палестинцев. «Мы отправились в Пекин представлять палестинский народ, провели переговоры и достигли соглашения о формировании национального консенсусного правительства для управления делами Палестины в Газе», - заключил он.