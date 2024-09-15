Лидер ансарулла Йемена: будущие сюрпризы будут еще более значительными

Сейед Абдул-Малик аль-Хуси сказал: "Сегодняшняя операция йеменских сил с использованием новейшей высокотехнологичной йеменской ракеты проводилась в рамках пятого этапа эскалации напряженности против врага".

Сейед аль-Хуси подчеркнул: "По воле Бога то, что предстоит, будет еще масштабнее".

Он добавил: "Наши силы продолжают боевые действия на море, и эта операция была успешной и очень эффективной".

Лидер "Ансар Аллах" Йемена продолжил: "Мусульмане должны быть искренними, осмотрительными, усердными и ускорить выполнение своих обязанностей в поддержку Палестины. Мусульмане должны быть мудрыми и рациональными и правильно управлять своими действиями на стратегическом и тактическом уровнях".

Сейед аль-Хуси также подчеркнул: "Мы настаиваем на стойкости нашего народа в принципиальной джихадистской позиции перед тиранией и угнетением".

Он сказал: "Сегодняшняя операция была проведена с использованием высокотехнологичной ракеты, которая обошла системы противника и преодолела расстояние 2040 км в рамках пятого этапа эскалации".

Сейед аль-Хуси подчеркнул: "До тех пор, пока продолжаются агрессия и блокада Газы, наши операции будут продолжаться. Наша позиция неизменна до освобождения Палестины от лап оккупантов".