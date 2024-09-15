15 сент. 2024 г., 18:00
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иранские спортсменки завоевали две золотые медали на Чемпионате Азии по ушу

15 сент. 2024 г., 18:00
??????? ID: 85597480
Иранские спортсменки завоевали две золотые медали на Чемпионате Азии по ушу

Тегеран, 15 сентября, ИРНА - В продолжение соревнований по чемпионату Азии по ушу, Ясамин Багерзаде и Шахрбану Мансурян завоевали золотые медали, а Сохейла Мансурян и Седиге Дарияи - серебряные.

Сегодня в воскресенье, в четвертый и заключительный день соревнований по ушу на чемпионате Азии в Макао, представительница Ирана в весовой категории до 70 кг Ясамин Багерзаде в финальном поединке встретилась с Чжу Хайлань из Китая и, показав отличное выступление, с победами в двух последовательных раундах одержала первенство и завоевала золотую медаль. Ранее она победила представительницу Туркменистана.

Также в весовой категории до 75 кг среди женщин Шахрбану Мансурян встретилась с Поджа Кадиан из Индии и, одержав верх над этой спортсменкой, завоевала золотую медаль.

Сехила Мансурян, представительница Ирана в весовой категории до 65 кг, встретилась с Дай Чжинжу из Китая, и в близком поединке в третьем раунде уступила сильному сопернику, завоевав серебряную медаль этих соревнований.

Сохейла Мансурян в первом туре победила представительницу Саудовской Аравии, а во втором поединке встретилась с Никитой Бансал из Индии и одержала победу в одном раунде, выйдя в финал.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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