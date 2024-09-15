15 сент. 2024 г., 17:25
Новости ID: 85597444
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Лидер евреев-сефардов призвал к прекращению огня в Газе

15 сент. 2024 г., 17:25
Новости ID: 85597444
Лидер евреев-сефардов призвал к прекращению огня в Газе

Тегеран, 15 сентября, ИРНА - Лидер еврейской общины сефардов, проживающей на оккупированных территориях, призвал правящий кабинет сионистского режима прилагать усилия для достижения соглашения с палестинским сопротивлением по поводу прекращения огня в Газе.

По сообщению новостного портала сионистов "Израиль Ньюз", бывший главный раввин сефардов (не европейских хареди) Ицхак Йосеф на местном собрании, подчеркнув необходимость освобождения сионистских заключенных, заявил: "Достижение соглашения (о прекращении огня) является безотлагательной необходимостью".

Он, критикуя препятствия Биньямина Нетаньяху и радикальных членов его кабинета на пути переговоров об обмене заключенными и прекращении огня в Газе, сказал: "Представьте себя на месте этих заключенных, как будто они ваши дети".

Разногласия между хареди-евреями, которых светские сионистские режимы считают фундаменталистами и радикалами, растут. Призыв хареди-молодежи к обязательной военной службе является одним из вопросов, вынуждающих их занимать оппозиционную позицию по отношению к правящему кабинету.

Ицхак Йосеф, который ушел с поста 30 июня 2024 года и преемник которого еще не был назначен, также в конце июля этого года в сообщении призвал своих молодых последователей разорвать приказ об обязательной военной службе в армии сионистского режима и отказаться от нее.

3 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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