По сообщению новостного портала сионистов "Израиль Ньюз", бывший главный раввин сефардов (не европейских хареди) Ицхак Йосеф на местном собрании, подчеркнув необходимость освобождения сионистских заключенных, заявил: "Достижение соглашения (о прекращении огня) является безотлагательной необходимостью".

Он, критикуя препятствия Биньямина Нетаньяху и радикальных членов его кабинета на пути переговоров об обмене заключенными и прекращении огня в Газе, сказал: "Представьте себя на месте этих заключенных, как будто они ваши дети".

Разногласия между хареди-евреями, которых светские сионистские режимы считают фундаменталистами и радикалами, растут. Призыв хареди-молодежи к обязательной военной службе является одним из вопросов, вынуждающих их занимать оппозиционную позицию по отношению к правящему кабинету.

Ицхак Йосеф, который ушел с поста 30 июня 2024 года и преемник которого еще не был назначен, также в конце июля этого года в сообщении призвал своих молодых последователей разорвать приказ об обязательной военной службе в армии сионистского режима и отказаться от нее.