Исторические миниатюры Ирана выставлены в Москве

Церемония открытия выставки исторических иранских миниатюр, извлеченных из коллекции Восточных работ Питера Шовкина, исследователя и создателя музея художественных произведений "Шовкин", с участием Масъуда Ахмадванда, культурного атташе Исламской Республики Иран в России, Алексея Левкина, директора Музея российской истории, Александра Седова, директора Музея восточных народов в Москве, и группы поклонников восточного искусства, состоялась в Музее восточных народов в Москве.

В начале этой церемонии Ахмадванд заявил: «эта выставка показала, что можно объединить людей разных национальностей и стран через искусство и культуру, потому что искусство выходит за рамки границ и истории».

Культурный атташе Ирана продолжил: «мы здесь собрались, чтобы отдать дань всем тем людям, художникам и мастерам, которые своими действиями способствовали сближению народов, особенно Ирана и России.