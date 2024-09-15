Национальная сборная Ирана по ушу стала вице-чемпионом Азии

Десятый чемпионат Азии по ушу среди взрослых завершился сегодня, в воскресенье, в Макао. Иранская команда заняла второе место в общем зачете этого мероприятия.

В окончательной таблице распределения медалей, в общем зачете мужских и женских соревнований по саньда и таолу, Китай с 18 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми медалями, как и в прошлые годы, стал чемпионом.

Национальная сборная Ирана по ушу, завоевав 7 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей, заняла второе место на этих континентальных соревнованиях.

Малайзия с 3 золотыми, 4 серебряными и 3 бронзовыми медалями заняла третье место. Вьетнам, Гонконг, Макао, Казахстан, Индия и Япония расположились на четвертом-десятом местах в таблице распределения медалей.

На этом мероприятии известная иранская таолу-спортсменка Захра Кияни завоевала 2 золотые медали в индивидуальном зачете, став звездой иранской команды. Это были первые золотые медали Ирана в индивидуальном таолу на чемпионате Азии.