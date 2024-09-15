Обсуждение целей ядерной промышленности Ирана станет основным пунктом выступления Эслами в Вене

Мохаммад Эслами, вице-президент и глава Организации атомной энергии Ирана, сегодня утром, 15 сентября, в своем личном сообщении в социальных сетях отметил вход в Вену для участия в заседании Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии. Он сообщил о своем приезде в Вену в преддверии проведения 68-й ежегодной Генеральной конференции агентства, где его встретили уважаемые братья: «Мохсен Назери Асл, посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран в международных организациях в Вене, и Аббас Багерпур Ардакани, посол нашей страны в Австрии».

Он добавил, что во вторник, 26 сентября, выступит на Генеральной конференции агентства, где представит возможности и реалии мирных целей ядерной промышленности страны и изложит позиции Исламской Республики Иран.

Эслами также отметил, что на этом мероприятии он встретится и обсудит ядерные темы и двустороннее сотрудничество с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии и рядом высокопоставленных ядерных чиновников стран.

Глава Организации атомной энергии также подчеркнул, что Исламская Республика Иран на боковом мероприятии этой конференции проведет заседание по случаю 50-летия создания Организации атомной энергии, где поделится с присутствующими главными достижениями и научными успехами.

В завершение своего сообщения вице-президент отметил, что «организация выставочного стенда иранской ядерной промышленности на выставке, сопровождающей конференцию, также имеет большое значение, и благодаря усилиям и стараниям моих уважаемых коллег цели и ценные достижения мирной ядерной промышленности Ирана станут известны всему миру».