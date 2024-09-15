15 сент. 2024 г., 13:04
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Преступления сионистов в Палестине - позор и пятно на лбу лицемерных западных борцов за права человека: Канани

15 сент. 2024 г., 13:04
??????? ID: 85597075
Преступления сионистов в Палестине - позор и пятно на лбу лицемерных западных борцов за права человека: Канани

Тегеран, 15 сентября, ИРНА - Официальный представитель МИД сказал, что военные преступления сионистов в Палестине - это позор и пятно на лбу лицемерных западных борцов за права человека.

Насер Канани, официальный представитель МИД Исламской Республики Иран, в своем сообщении, опубликованном в его личном аккаунте в социальных сетях, комментируя видео о смерти двух палестинских гражданских лиц в Рафахе в результате варварской атаки беспилотника преступного сионистского режима, заявил: "Сионисты - убийцы, которые убивают людей ради развлечения!"

Представитель дипломатического ведомства отметил, что военные преступления сионистов в Палестине - это позор и пятно на лбу лицемерных западных борцов за права человека.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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