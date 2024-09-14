Иран выиграл открытый чемпионат Азии по сумо

Впервые оба спортсмена из сборной Ирана по сумо выиграли чемпионат, в котором Мехди Кавианфар и Масуме Мехури выступали в качестве судей в составе национальной команды.

XXIII Международные Иссык-Кульские спортивные игры стран СНГ и ШОС прошли с 4 по 12 сентября 2024 года в Кыргызстане. Соревнования состоялись по 24 видам спорта с участием 3000 спортсменов из стран СНГ и ШОС.

Сумо — это форма соревновательной полноконтактной борьбы, в которой борец пытается вытолкнуть противника за пределы круглого ринга или заставить его коснуться земли любой частью тела, кроме подошв ног (обычно бросая, толкая или толкая его).