14 сент. 2024 г., 14:38
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Опубликованые подробности нападения на автомобиль полиции в Мирджаве

14 сент. 2024 г., 14:38
??????? ID: 85596142
Опубликованые подробности нападения на автомобиль полиции в Мирджаве

Тегеран, 14 сентября. ИРНА — Командующий пограничной полицией провинции Систан и Белуджистан бригадный генерал Реза Шоджаи раскрыл подробности террористического нападения на автомобиль пограничников в городе Мирджаве.

Шоджаи заявил, что автомобиль пограничного полка Мирджаве подвергся нападению террористов в четверг вечером в 20:30 по местному времени во время заправки на заправочной станции в городе.

"Вооруженные бандиты быстро скрылись с места подлого нападения, сказал Шоджаи", добавив, что с первых минут была создана специальная группа для выявления и ареста преступников.

"Трое военнослужащих этого полка, старший лейтенант Мохаммад Амин Наруи и солдаты Парса Сузани и Амир Эбрахимзаде, погибли, отметил командующий.

Он также подчеркнул, что иранские пограничники полны решимости защищать границы Ирана, добавив что такие отвратительные нападения не ослабят их решимости.

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