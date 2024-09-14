Опубликованые подробности нападения на автомобиль полиции в Мирджаве

Шоджаи заявил, что автомобиль пограничного полка Мирджаве подвергся нападению террористов в четверг вечером в 20:30 по местному времени во время заправки на заправочной станции в городе.

"Вооруженные бандиты быстро скрылись с места подлого нападения, сказал Шоджаи", добавив, что с первых минут была создана специальная группа для выявления и ареста преступников.

"Трое военнослужащих этого полка, старший лейтенант Мохаммад Амин Наруи и солдаты Парса Сузани и Амир Эбрахимзаде, погибли, отметил командующий.

Он также подчеркнул, что иранские пограничники полны решимости защищать границы Ирана, добавив что такие отвратительные нападения не ослабят их решимости.