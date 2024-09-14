Получен первый сигнал со спутника «Чамран-1»

Утром в субботу исследовательский спутник типа "Чамран-1" был запущен в космос при помощи ракеты-носителя "Гаэм-100" и успешно выведен на орбиту на высоте 550 километров.

Основная задача спутника весом 60 кг состоит в тестировании программного и аппаратного обеспечения для проверки технологии орбитального маневрирования.

Исследовательский спутник "Чамран 1" был разработан компанией "Электронная промышленность Ирана" (IEI) в сотрудничестве с Авиационно-космическим институтом Ирана и частными наукоемкими компаниями.

Ракета-носитель на твердом топливе «Гаем-100», разработанная специалистами Воздушно-космических сил (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, успешно выполнила свою вторую орбитальную миссию, осуществив вывод спутника "Чамран 1" на орбиту.