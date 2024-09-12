Иран отверг «сфабрикованные» отчеты об убийстве критиков за границей

«Исламская Республика Ирана не имеет ни намерения, ни плана по борьбе с убийствами или похищением, будь то на Западе или в какой -либо другой стране», - говорится заявлении миссии в четверг.

"Эти изготовления являются смеси сионистского режима, террористического культа Mujahedin-e Khalq, и некоторые западные разведывательные службы, в том числе в Соединенных Штатах, чтобы отвлечь внимание от злодеяний, совершенных израильским режимом ", говорится в заявлении.

Западные СМИ утверждают, что Иран расширил планы замолчать своих критиков во всем мире.