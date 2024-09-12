12 сент. 2024 г., 19:01
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Новости ID: 85594721
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Иран отверг «сфабрикованные» отчеты об убийстве критиков за границей

12 сент. 2024 г., 19:01
Новости ID: 85594721
Иран отверг «сфабрикованные» отчеты об убийстве критиков за границей

Тегеран, 12 сентября. ИРНА — Постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке отклонило отчеты, обвиняющие в Исламской Республике планирования, чтобы убить критиков за рубежом, заявив, что «сфабрикованные» обвинения были распространены Израилем и террористической организацией Моджахедов.

«Исламская Республика Ирана не имеет ни намерения, ни плана по борьбе с убийствами или похищением, будь то на Западе или в какой -либо другой стране», - говорится заявлении миссии в четверг.

 "Эти изготовления являются смеси сионистского режима, террористического культа Mujahedin-e Khalq, и некоторые западные разведывательные службы, в том числе в Соединенных Штатах, чтобы отвлечь внимание от злодеяний, совершенных израильским режимом ", говорится в заявлении.

Западные СМИ утверждают, что Иран расширил планы замолчать своих критиков во всем мире.

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