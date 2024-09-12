12 сент. 2024 г., 18:14
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Арагчи: Саудовская Аравия занимает особое место в политике добрососедства Ирана

12 сент. 2024 г., 18:14
??????? ID: 85594703
Арагчи: Саудовская Аравия занимает особое место в политике добрососедства Ирана

Тегеран, 12 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Саудовская Аравия занимает особое место в политике добрососедства Исламской Республики.

Арагчи заявил в четверг, что внешняя политика новой иранской администрации во главе с президентом Масудом Пезешкианом направлена на дальнейшее укрепление отношений с соседними странами.

“Точно так же, как Ирак занимает особое место в политике добрососедства, Саудовская Аравия также занимает особое место”, - заявил глава иранской дипломатии в интервью телеканалу Saudi Asharq News.

Он сказал, что в последние годы у Ирана и Саудовской Аравии возникли некоторые проблемы, которые были решены и привели к восстановлению отношений с помощью Ирака, а затем при посредничестве Китая.

"В последние годы эти отношения быстро расширяются, добавил Арагчи", добавил он.

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