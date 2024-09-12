Арагчи: Саудовская Аравия занимает особое место в политике добрососедства Ирана

Арагчи заявил в четверг, что внешняя политика новой иранской администрации во главе с президентом Масудом Пезешкианом направлена на дальнейшее укрепление отношений с соседними странами.

“Точно так же, как Ирак занимает особое место в политике добрососедства, Саудовская Аравия также занимает особое место”, - заявил глава иранской дипломатии в интервью телеканалу Saudi Asharq News.

Он сказал, что в последние годы у Ирана и Саудовской Аравии возникли некоторые проблемы, которые были решены и привели к восстановлению отношений с помощью Ирака, а затем при посредничестве Китая.

"В последние годы эти отношения быстро расширяются, добавил Арагчи", добавил он.