МИД Ирана вызвал глав дипмиссий Великобритании, Франции, Германии и Нидерландов

В четверг министерство отдельно вызвало европейских дипломатов в связи с обвинениями их правительств в передаче иранских баллистических ракет России для использования в войне на Украине и последующих санкциях против Исламской Республики.

Генеральный директор департамента по делам Западной Европы министерства иностранных дел Ирана Маджид Нили выразил протест Ирану и решительно осудил “деструктивные заявления и действия” четырех западных государств.

“Настойчивость в принятии таких позиций и мер рассматривается в соответствии с продолжением враждебной политики Запада против иранского народа, которая, конечно же, получит соответствующий ответ со стороны Исламской Республики Иран”, - сказал он.

Представитель министерства иностранных дел подтвердил позицию Ирана в отношении войны на Украине, которая, по словам иранских официальных лиц, направлена на мирное урегулирование конфликта, заявив, что любые утверждения о передаче иранских баллистических ракет России являются “абсолютно необоснованными и ложными”.

Он отметил, что США и некоторые их европейские союзники говорят о мире и безопасности, в то время как сами являются источником напряженности в мире, продавая смертоносное оружие, в том числе сионистскому режиму.

Британские, французские, немецкие и голландские дипломаты пообещали передать протест Ирана в свои столицы.

Во вторник Министерство финансов США ввело санкции в отношении 20 иранских физических и юридических лиц и судов в связи с причастностью к предполагаемой передаче России баллистических ракет малой дальности.

Великобритания, Франция и Германия также объявили, что они “предпримут немедленные шаги по отмене двустороннего авиасообщения с Ираном”, в то время как они “также будут работать над введением санкций в отношении Iran Air”.