Рябков заявил, что ВТС Ирана и РФ не нарушает международное право

"Военно-техническое сотрудничество между нашими странами осуществляется таким образом, что оно а) не содержит никаких элементов, нарушающих международное право и соответствующие в том числе резолюции Совета Безопасности ООН и не нарушающие никоим образом внутреннее законодательство нашей страны и б) это сотрудничество не влияет на региональный баланс на Ближнем Востоке. Если американцы продолжают педалировать тему неких поставок из Ирана в Россию, то это их проблемы. Неоднократно давались исчерпывающие разъяснения, что такого сотрудничества нет", - указал замминистра.

В то же время, как отметил Рябков, "злонамеренные измышления" - это единственное, что доносится из Вашингтона относительно политики России и ее взаимодействия с другими государствами. "Поэтому мы это оставляем за рамками здравого смысла и, разумеется, будем действовать, сообразуясь с нашими собственными интересами и задачами развития взаимовыгодного, равноправного сотрудничества со всеми странами, кто в этом заинтересован, как и мы, включая Исламскую Республику Иран", - резюмировал дипломат.

10 сентября Великобритания ввела санкции против семи юридических и физических лиц из Ирана за якобы оказание помощи РФ.