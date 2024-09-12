Путин ждет президента Ирана с отдельным визитом в Россию

"Должен отметить, что за последние годы дружественные российско-иранские отношения обрели дополнительную динамику. Все это происходит в значительной степени при поддержке Верховного руководителя Исламской Республики, аятоллы господина Сейеда Али Хаменеи. Я прошу передать ему самые наилучшие и добрые пожелания", отметил российский лидер.

"Мы ценим, что сотрудничество с Россией остаётся приоритетом и для команды нового Президента, господина Масуда Пезешкиана. Ждём его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС. Думаю, мы найдём время и для отдельной двусторонней беседы", добавил путин.

"Как уже говорил в телефонном разговоре со вновь избранным Президентом, мы будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнёрства. Думаю, мы поговорим, обсудим эту возможность в ходе нашей с ним встречи в Казани", добавил он.

"Важно также отметить, что после прошлогоднего спада во взаимной торговле по итогам первого полугодия текущего года товарооборот между Россией и Ираном скорректировался в позитивную сторону, он вырос почти на 10 процентов", сказал путин, добавив, что сейчас более востребованной является работа межправкомиссии. "С нашей стороны назначен новый представитель, мы ждём решения относительно назначения его визави из состава нового кабинета министров Ирана.", заявил президент РФ.

Он добавил, что в числе приоритетных проектов – развитие транспортного коридора «Север-Юг», много раз возвращались и постоянно занимаемся этой темой. "Ещё раз подтверждаю свою заинтересованность в реализации этого большого проекта", подчеркнул он.