12 сент. 2024 г., 15:09
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85594592
T T
1 Persons

Иран: присутствие иностранцев препятствует установлению безопасности и стабильности в регионе

12 сент. 2024 г., 15:09
Новости ID: 85594592
Иран: присутствие иностранцев препятствует установлению безопасности и стабильности в регионе

Тегеран, 12 сентября. ИРНА — Заместитель командующего армией по вопросам координации контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что присутствие иностранцев не только препятствует установлению безопасности, но и нарушает безопасность и стабильность региона.

Об этом заявил он на встрече с заместителем министра обороны Саудовской Аравии на полях международного Сяншаньского форума по безопасности (СФБ) в Пекине.

На этой встрече стороны отметили необходимость реализации документа о сотрудничестве, подписанного в Китае, и необходимость развития двустороннего военного сотрудничества, а также содействия сотрудничеству и координации для укрепления региональной безопасности.

Международный Сяншаньский форум по безопасности проходит в столице Китая с 12-го по 14-е сентября под лозунгом "Вместе обеспечиваем мир ради общего будущего".

1 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .