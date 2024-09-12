Иран: присутствие иностранцев препятствует установлению безопасности и стабильности в регионе

Об этом заявил он на встрече с заместителем министра обороны Саудовской Аравии на полях международного Сяншаньского форума по безопасности (СФБ) в Пекине.

На этой встрече стороны отметили необходимость реализации документа о сотрудничестве, подписанного в Китае, и необходимость развития двустороннего военного сотрудничества, а также содействия сотрудничеству и координации для укрепления региональной безопасности.

Международный Сяншаньский форум по безопасности проходит в столице Китая с 12-го по 14-е сентября под лозунгом "Вместе обеспечиваем мир ради общего будущего".